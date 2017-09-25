Bahçeli: Türkiye'nin yaptırımları bir an önce ilan edilmelidir

MHP Lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "Türkiye'nin yaptırımları bir an önce ilan edilmelidir. Kuzey Irak'taki referandum yok hükmündedir. Askeri planlama ve hazırlık gerekli olacaktır. Irak ve İran ile işbirliği önem taşımaktadır." dedi.

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