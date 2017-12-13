Bahçelievler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı yönünde seyreden 16 CLU 86 plakalı kamyonetle Güneşli Köprülü Kavşağı yakınında plakası belirlenemeyen bir kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, sağ şeritte seyretmekte olan 34 EY 1539 plakalı alüminyum cevheri yüklü kamyona çarptı. Alüminyum yüklü kamyon devrildi.

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Kazada kamyon ve kamyonet sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücülere olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.



BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunun 2 şeridi Atatürk Havalimanı yönünde trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar ve etrafa saçılan alüminyum külçelerinin kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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