Bahçelievler'de aracını kimsenin görmeyeceği bir noktaya çeken bir kişi yanında bulunan genç kızı, güpegündüz tekme tokat dövdü. Yaşanan o şiddet anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay, Çobançeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şahıs, arabasıyla tenhaya getirdiği kızı henüz bilinmeyen bir nedenle çevredekilere aldırış etmeden aracın içinde tekme tokat dövmeye başladı. Önce kadına tekme atan kişi daha sonra onu boğazını sıkarak bağırmasını engellemeye çalıştı. Dikkat çekmemek için arabanın içinde dövdüğü kızın çığlıklarını kimse duymadı.

KAMERAYI FARK EDİNCE KAÇTI

Yanından geçen arabalara dahi aldırmayan şahıs, dakikalarca genç kızı darp etti. Genç kız aldığı sert darbeler nedeniyle acı içinde defalarca çığlık attı. Ağlayarak araçtan inen kadın ise kendisini darp eden gençle konuşmaya çalıştı. Arabanın içinde tekme ve yumruklara maruz kalan kadının burnunun kanadığı görüldü. Daha sonra kamerayı fark eden adam, kızı da araca bindirerek oradan hızla uzaklaştı. Kadına şiddetin bu son örneği kameralara da saniye saniye yansıdı.

bahçelievler dayak

bahçelievler son dakika

genç kıza dayak

istanbul son dakika haberler