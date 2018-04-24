Bahçelievler’de bir ortaokulda İngilizce öğretmenliği yapan genç kadın, evinde tabancayla göğsünden vurularak ölmüş halde bulundu. Olayın intihar olduğunu söyleyen ve polis olan eski eş serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz 10 Nisan Salı günü saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna'daki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İngilizce öğretmenliği yapan 27 yaşındaki İ. K., polis olan eşiyle 2 yıl önce evlendi. Ancak K. ve eşi Burak T. bir süre önce aralarında çıkan tartışma nedeniyle boşandı. Boşanmalarından birkaç gün sonra Burak T., eski eşi K.’nın intihar ettiğini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde K.’yı tabancayla göğsünden vurulmuş halde buldu. Olayın ardından polis memuru Burak T. gözaltına alınırken, genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, ölen kadının ve eski eşinin el ve parmak izlerini aldı. Silah ise incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Burak T.'nin, “Aramızdaki anlaşmazlık nedeniyle boşanmıştık ancak yeniden görüşmeye başlamıştık. Evde su tesisatında sorun vardı. Bunun tamiri için tesisatçıya çıkmıştım. Geri döndüğümde zile bastım, kapıyı vurdum ancak açan olmadı. Bunun üzerine çilingir çağırdım. İçeri girdiğimizde İ. kendini vurmuştu. Kendini göğsünden vurmuştu ve ölmüştü. Eve geldiğimde tabancamı kapının üzerindeki dolabın üzerine koyarım, silahı oradan almış” dediği iddia edildi.

Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Burak T., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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