Bahçelievler'de bonzai kullandığı iddia edilen kamyon sürücüsü bilincini kaybederek önce yol üzerindeki iki araca çarptı, ardından da bir iş yerine daldı.
Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı kazada facianın eşiğinden dönülürken, bir vatandaş hızla binaya doğru ilerleyen kamyonun kapısını açıp aracı durdurmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İHA'nın haberine göre, Bahçelievler'de yolda seyir halindeyken bonzai kullandığı iddia edilen kamyon sürücüsü bilincini kaybederek kendinden geçti. Uyuşturucu maddenin etkisiyle sürücü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce park halindeki iki araca çarptı, ardından da yol kenarında bulunan kuyumcu dükkanına girdi.
Bu sırada kaldırımda yürüyen yayalar etrafa koşarken, dükkanda da büyük panik yaşandı. Yayaların yoğun olduğu saatte yaşanan kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Kazanın ardından panikleyen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bonzainin etkisinde olan kamyonet sürücüsünü kontrol altına almakta zorluk çekti. Güçlükle kontrol altına alınan kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
"POLİS EKİPLERİ ARACIN İÇERİSİNDE BONZAİ PAKETLERİ VE ŞIRINGALAR BULDU"
Kamyonun çarptığı kuyumcunun sahibi Cahit, büyük korku yaşadıklarını belirterek "Cuma vakti namaz vaktiydi burası kalabalıktı. Bahçelievler'in yaya olarak en kalabalık noktası büyük bir hızla geldi. Bilinci yoktu polis ekipleri de aracın içerisinde bonzai paketleri ve şırıngalar buluyor. Arabalara çarpıyor çok fazla da yaya vardı şükür kimseye bir şey olmadı. Biz dükkândaydık korktuk. Vitrinin camı kırıldı burada yağma da olabilirdi ama Allah bizi korudu. Cuma çıkışı cemaat dağılıyordu şükür kimseye bir şey olmadı. Bura da şirket sahibinin de bize yardımcı olması lazım maddi hasar büyük" dedi.
"BURADAKİ ARABA OLMASA 10 KİŞİ KAMYONUN ALTINDA KALIRDI"
Kazanın olduğu caddede esnaflık yapan İsmail Öz ise arabanın çok hızlı olduğunu ve kamyonun çarptığı aracın faciayı önlediğini belirterek, "Olay yanımda oldu araba hızlıydı buradaki araba olmasaydı burada 10 kişi kamyonun altında kalmıştı. Cuma vaktiydi birde araba olmasaydı daha büyük olay olurdu. Ben kapıyı açtım aracın frenine basmak için ama adam zombi gibi düşmüştü. Bende bıraktım direk oraya girdi. Polisler bile ters kelepçe takıp götürdü. Ben böyle bir şey ilk defa gördüm "diye konuştu.
KAZA ANI KAMERADA
Bahçelievler'de facianın eşiğinden dönülen kaza anı çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kamyonun yol üzerinden gelerek önce bir araca vuruyor ardından başka bir araca daha vuran kamyon ardından dükkana doğru yöneliyor. Sokak başında bulunan bir esnaf kamyonun kapısı açarak durdurmaya çalışıyor başarılı olamayınca kamyon kuyumcu dükkânına çarparak duruyor. Kamyonun çarpmasıyla dükkanın panolarını patlatıyor.
Çevredeki vatandaşların panik içerisinde kaçışması görüntülere yansırken olay yerine yakın olan polis ekipleri kazaya hemen müdahale edildiği görülüyor.
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