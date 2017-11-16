Bahçelievler'de Şirinler çetesine düzenlenen operasyon anı kamerada

İstanbul Bahçelievler'deki bir alışveriş merkezine düzenlenen operasyonla yakalanan "Şirinler çetesi" üyelerinin, AVM'ye üst ve araç araması yapılmadan giriş yaptıkları görüntüler ortaya çıktı. Polisin operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
İHA'nın haberine göre, polisin 2 Kasım tarihinde Bahçelievler'deki bir alışveriş merkezine düzenlediği operasyonla yakalanan "Şirinler çetesi" üyeleri, iki haftalık emniyet sorgusunun ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, önceki yıllarda İstanbul'da öldürülen Azeri mafya lideri Caniyev suikastının intikamı için Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 4 kişiyle 5 milyon dolara anlaşmak için Bahçelievler'deki bir alışveriş merkezinde buluştukları ortaya çıkmıştı.
AVM'YE ARANMADAN GİRMİŞLER
O buluşmada silahlı çete üyelerinin, AVM'ye girerken güvenlik kontrollerinden aranmadan geçtikleri ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde şebeke üyelerinin, araçları ile birlikte geldikleri AVM'de X-Ray cihazının yanından silahları ile birlikte geçerek giriş yaptıkları görülüyor. Asansörde birbirlerine silah gösteren şüphelilerin devam eden görüntülerde otomobillere bindikleri sırada özel harekat polisi ile Organize Şube ekiplerince baskın düzenleniyor.
İstanbul'da 'Şirinler' adlı yeraltı örgütü üyeleri, 2 Kasım Perşembe akşamı düzenlenen operasyonla yakalanmış, Mehmet Sabri Şirin'in de aralarında olduğu 8 kişi alışveriş merkezinde gözaltına alınmıştı.Devam eden operasyon kapsamında 5 kişinin daha gözaltına alındığı operasyonun ardından zanlılar bu sabah adliyeye sevk edildi.
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