Bahçelievler'de yol verme cinayeti

Bahçelievler'de önceki akşam (CUMA) iş çıkışı aracıyla evine giden 2 çocuk babası 30 yaşındaki Ömer Özay yan sokaktan kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkmaya çalışan otomobil sürücüsüyle tartıştı. Ufak bir yol tartışma sonrasında beyaz renkli otomobilin sürücüsü silahını çekerek Ömer Özay'a peş peşe ateş açtı. Ağır yaralanan Özay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

150 KAMERANIN KAYITLARINDAN KATİL BULUNDU

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, silahlı saldırının ardından Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, kaçan katil sürücüyü bulmak için araştırma başlattı. Olay yeri çevresinde bulunan 150 kamera kaydında, beyaz renkli 700 otomobil sürücüsü tek tek incelendi. Sonunda Ömer Özay'ın katil zanlısının kimliği belirlendi.

KATİL TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI

Zanlı R.K.'nın kullandığı 34 EG.. plakalı otomobili olay yerine yakın bir noktaya park ettiği tespit edildi. Sivil polis ekipleri otomobil çevresinde beklemeye başladı. İki arkadaşıyla birlikte otomobilini almaya gelen R.K. gözaltına alındı. R.K'nın ilk ifadesinde "Küfür ettiği için öldürdüm" dediği öğrenildi.

Bahçelievlerde yol verme cinayeti