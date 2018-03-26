İstanbul'da, 3,5 ay önce bomba yüklü aracın ele geçirilmesine ilişkin soruşturmada 6 kişi daha yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık 2017'de Bahçelievler'de bomba yüklü aracın ele geçirilmesinin ardından terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiyle bağlantısı olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, terör örgütünün sözde "özel kuvvetler" birimine eleman kazandırmak amacıyla çalışma yapan N.M.A ile 5 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.M.A tutuklanırken, 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OLAY

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 13 Aralık 2017'de Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halindeki beyaz renkli minibüste yapılan aramada, düzenekli şekilde 60 kilogram "RDX", "PETN" ve "HMX" türü patlayıcılar ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti.

Olaya ilişkin 24 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 11'i tutuklanmıştı.

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