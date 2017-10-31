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Her yıl olduğu gibi bu yıl da güzel bir sonbahar manzarasıyla karşı karşıya olduklarını belirten AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Muhteşem doğa renklerinin bir arada toplandığını ve insanı adeta büyülüyor.