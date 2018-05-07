Alınan bilgiye göre, Kandemir Mahallesi'ndeki belediyeye ait hamamın su kazanında yüksek basıncın etkisiyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kazandan kopan parçalar, etrafa saçıldı.

AA'nın aktardığına göre, hamamın yakınında ikamet eden Hamdi Ceritoğlu, bahçesine düşen kazan parçasını gök cismi zannederek polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cismin hamamdaki kazana ait olduğunu belirledi. Eve gelen hamamın işletmecisi de yaklaşık bir saattir aradığını söylediği kazanın parçasını alıp götürdü.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, hamam bölgesinde bir gök cismi düştüğü ihbarı üzerine kolluk birimlerinin olay yerine giderek inceleme yaptığını söyledi.

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