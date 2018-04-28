Bahia - Atletico Paranaense maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Bahia, 29 Nisan 2018 Pazar günü Atletico Paranaense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Bahia 3 puanla 13. sırada, Atletico Paranaense 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Bahia son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Atletico Paranaense, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 637. İddaa'da Bahia kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Atletico Paranaense kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Bahia önceki hafta Sao Paulo mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Atletico Paranaense, Palmeiras karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Bahia, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Atletico Paranaense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Atletico Paranaense, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.