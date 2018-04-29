Bahia - Atletico Paranaense maçı öncesi rakamlar

Bahia ve Atletico Paranaense, 29 Nisan 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Bahia 3 puanla 14. sırada, Atletico Paranaense 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Bahia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atletico Paranaense, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 637. İddaa'da Bahia kazanır 1.95, berabere biter 2.90, Atletico Paranaense kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Bahia son hafta oynanan Sao Paulo maçında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Paranaense ise Palmeiras maçında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Bahia, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Atletico Paranaense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Paranaense, 0 gol atarken 0 gol yedi.