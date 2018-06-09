Bahia - Botafogo rakamlar

Bahia ve Botafogo, 10 Haziran 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Bahia 8 puanla 19. sırada, Botafogo 13 puanla 12. sırada bulunuyor. Bahia son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Botafogo, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 315 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bahia kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Botafogo sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Bahia son haftadaki Sao Paulo müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Botafogo, Cruzeiro karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Bahia, 6 gol attı ve 4 gol yedi.

Botafogo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Botafogo, 5 gol atarken 7 gol yedi.