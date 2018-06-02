Bahia - Gremio Alegrense rakamlar

Brezilya Serie A maçında Bahia ile Gremio Alegrense, 03 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Bahia 8 puanla 17. sırada, Gremio Alegrense 13 puanla 9. sırada bulunuyor. Bahia son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 393. İddaa'da Bahia kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Gremio Alegrense kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Bahia önceki hafta Sao Paulo mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Gremio Alegrense, Atletico Mineiro karşılaşmaında 4-3 yenildi.

Bahia, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 2 gol yedi.

Gremio Alegrense, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gremio Alegrense 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.