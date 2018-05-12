Bahia - Sao Paulo maçı heyecanı

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Bahia, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Sao Paulo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Bahia 4 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Sao Paulo 6 puanda ve 10. sırada. Bahia son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sao Paulo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 558. İddaa'da Bahia kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Sao Paulo kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Bahia önceki hafta Sao Paulo mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sao Paulo, Bahia karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Bahia, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Sao Paulo, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sao Paulo 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.