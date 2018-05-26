Bahia - Vasco da Gama maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Bahia, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Vasco da Gama takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. 5 puanlı Bahia 18. sırada bulunuyor, Vasco da Gama 8 puana sahip ve 9. sırada. Bahia son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Vasco da Gama son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 331 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bahia kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Vasco da Gama sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Bahia son haftadaki Vasco da Gama müsabasında 3-0 kazandı.

Vasco da Gama, Bahia karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Bahia, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Vasco da Gama, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vasco da Gama 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.