Bahia - Vasco da Gama maçı rakamları

Brezilya Kupa Son 8 Turu heyecanı devam ediyor. Bahia, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Vasco da Gama takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:45. Bahia son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vasco da Gama, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 530. İddaa'da Bahia kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vasco da Gama kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bahia son hafta oynanan Sao Paulo maçında 1-1 berabere kaldı.

Vasco da Gama, Ponte Preta karşılaşmaında 2-1 kazandı.