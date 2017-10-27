Bahreyn'de polis otobüsüne bombalı saldırı

AA'nın haberine göre, Bahreyn'in başkenti Manama'nın batısında polis otobüsünün geçişi sırasında bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 polisin hayatını kaybettiği, 8'inin yaralandığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Manama'nın batısındaki "Cid Hafs" bölgesinin yakınlarındaki Halife Bin Selman Caddesinde polisleri taşıyan otobüsü hedef alan bir "terör saldırısının" gerçekleştiği belirtildi. El yapımı bomba kullanılan saldırı sonucu 1 polisin öldüğü, 8 polisin yaralandığı aktarıldı.

Manama'nın batısındaki Bedi köyünde bu ayın başında düzenlenen "terör saldırısında" da 5 polis yaralanmıştı.