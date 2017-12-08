Bahreyn İslami Bankası Üst Yöneticisi (CEO) Hassan Jarrar, Körfez ülkelerinde istikrarsızlığın sürdüğünü, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Müslümanlara karşı tutumu ve diğer Batı ülkelerinin Trump’ı destekleyen tavrını sürdürmesi diğer yandan Londra’nın çok pahalı hale gelmesi ve son olarak İşviçre’ye yönelik para hareketlerinin kısıtlanmaya devam etmesi sonucu Arap sermayesinin Asya’ya göçünün başladığını belirtti. Yaklaşık 1 trilyon doları bulan bu sermeyenin göçünden pay alabilmek için Türkiye’nin çaba harcaması gerektiğini anlatan Jarrar, gayrimenkul, turizm, gıda güvenliği alanlarında Türkiye’nin yatırım çekebileceğini ifade ederek, “Özellikle sukuk benzeri tahvil çıkarılması halinde Kanal İstanbul gibi dev projelere yatırım yapabiliriz” şeklinde konuştu. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Jarrar, yerli otomobile yatırım yapılması konusunda ise “Araplar çok komik. Bunu başka birisi söylese üzülürdüm ama bir Arap olarak ben söyleyebilirim. Araplar tarihlerinde de her zaman ticaret yapmış, gayrimenkule yatırım yapmış, mal alıp satmış. Üretime pek yatırım yapmamış” dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK ABİMİZ

Bahreyn’de bu yıl 24’üncüsü düzenlenen İslami Bankacılık Konferansı sırasında Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jarrar, Türkiye ile Bahreyn arasında çok güçlü bağ olduğunu ifade etti. Jarrar, “Aslında bu bölgede ülkeler, Türkiye’yi büyük abisi gibi görür. Türkiye’nin demokratik ve laik bir ülke oluşu, bölgede rol model oluşturuyor. Çoğu ülke bunu başaramadı” dedi. Bölgede sermayenin akışına ilişkin bir boşluk olduğunu ve bunu Türkiye’nin doldurabileceğini belirten Jarrar, Körfez parasının yönünü Türkiye’nin değiştirebileceğini, bunun için daha fazla çaba harcaması gerektiğini söyledi.

‘İSLAMİ BITCOIN BİZLERİ BEKLİYOR’

Bahreyn Merkez Bankası Bankacılık Gözetiminden Sorumlu Yöneticisi Halid Hamad da petrol fiyatlarındaki değişimin bazı hükümetleri diğer sektörlerde yatırım yapmaya ve farklı enstrümanlar üretmeye ittiğini söyledi. Bahreyn Merkez Bankası olarak FinTech sektörüne daha fazla yatırımcı çekmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Hamad, Bitcoin’e de değinerek Bitcoin’in, gelecek yıllarda yoğun olarak kullanılabileceğini, yıkıcı (destructive) ürünlerden bir tanesi olacağını ve şu anki kâğıt paranın yerini alabileceğini söyledi. Hamad, “Orta ve uzun vadede İslami Bitcoin bizleri bekliyor mu?” sorusu üzerine, “Evet, bekliyor. Tabii bunun bir önkoşulu var. Bütün ülkelerin bu teknolojiyi benimsemiş olması. Gelecek yıllarda tek kullanılacak para birimleri Bitcoin’ler olacak” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN FAYDASINA OLAN HER ŞEY BÖLGE ÜLKELERİNİN FAYDASINA’

Halid Hamad, Türkiye’nin, bölgesindeki en büyük ekonomiye sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Türkiye, bu bölgede turistlerin ilk destinasyonu konumunda bulunuyor. Türkiye, bölge ülkeleri ile işbirliğini geliştirerek İslami finans alanında büyüyebilir. Bu konuda potansiyeli çok yüksek. Türkiye’nin faydasına olan, bölge ülkelerinin de faydasınadır” ifadelerini kullandı. Türkiye’de gayrimenkul ve çeşitli sektörlere yatırım yapan Bahreynli şirketler olduğunu dile getiren Hamad, Bahreyn’de İslami bir bankanın Mado’ya yatırım yaptığını hatırlattı. Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu Finansal Hizmetler Yönetici Direktörü David Parker, Bahreyn’i FinTech merkezine dönüştürmek istediklerini, bu konuda bütün kurumların çalışma içinde olduğunu anlattı.

Konferansta, aralarında Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın da bulunduğu Türk gazeteciler Bahreyn Merkez Bankası Yöneticisi Halid Hamad ile de görüştü

İSVİÇRE, ABD VE İNGİLTERE’DE 1 TRİLYON DOLAR VAR

Jarrar, Körfez İşbirliği Ülkeleri’nin 1 trilyon doların üzerindeki mevduatının İsviçre, İngiltere ve ABD’de olduğunu, İsviçre bankalarının, Suudi mevduatında olağandışı çıkışlarda bir hareketlilik yaşanması halinde bunu kendi makamlarına raporladığını bildirdi. Son bir yıldır Suudi mevduatında İsviçre’de bir tedirginlik yaşandığını, bankalardan sıra dışı mevduat çıkışı olduğunda merkez bankasına bilgi verildiğini anlatan Jarrar, İsviçre’nin mevduat çıkışını istemediğini ve bunun için de bazı önlemler aldığını söyledi.