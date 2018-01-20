Atv'de yayınlanan Bahtiyar Ölmez 10. yeni bölümü ile bu akşam seyircinin karşısına çıkacak. Dizinin bu bölümünde işler iyice karışıyor. Bahtiyar Ölmez'in 10. bölüm fragmanında Bahtiyar'ın "Ayağa kalktığımda o yoldan geçip hepsini perişan edeceğim" dediği tanıtım izleyicide merak uyandırdı. İşte Bahtiyar Ölmez 10. bölüm fragmanı ve özeti..
BAHTİYAR ÖLMEZ 10. BÖLÜM FRAGMANI
Yetkin Dikinciler ve Hande Subaşı'nın başrollerini paylaştığı Bahtiyar Ölmez 10. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekranlara gelecek. İşte Bahtiyar Ölmez 10. bölüm fragmanı;
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Latife'nin Çağla'yı eve getirmesi villada kıyametleri kopartır. Aylin, Çağla'nın evden gönderilmesinde kararlıdır. Ancak Latife bunu asla kabul etmez. Çağla da bu durumda boş durmaz. Aylin'i evden kaçırtıp, evin hanımefendisi olma planları yapmaya başlar.
Villada kadınlar savaşı devam ederken, Bahtiyar'ın çok önemli bir meselesi daha vardır: Bahtiyar efsanesi ayağına dolanmak üzeredir. Fuat, Bahtiyar'la ilgili bulduğu ipucunun peşindedir ve bu ipucu onu tekrardan Bahtiyar'ın evine götürecektir.
Bahtiyar Ölmez, Fuat'ın gerçek kimliğine yaklaştığından habersiz şekilde, Aytekin'i Bahtiyar'ın öldüğüne ikna etme telaşındadır. Ancak Bahtiyar Ölmez, Anıl ve Memduh'un bunun için yaptıkları plan işe yaramadığı gibi, arkasında büyük bir gizem bırakır.
Fuat'ın Nuran'ı kaçırdığını öğrenen Bahtiyar Fuat'la yüzleşir... Bahtiyar Fuat'ın namlusuna doğru yürürken her şeyi itiraf eder... Bütün bunlar olurken, öldü bilinen Rıfat'la ilgili şok edici gerçek ortaya çıkar...
BAHTİYAR ÖLMEZ OYUNCULARI
Oyuncular: Yetkin Dikinciler (Bahtiyar Ölmez - Rıfat Çakar), Hande Subaşı (Aylin), Güven Hokna (Latife Çakar), Serkan Kuru (Fuat), Orhan Aydın (Aytekin Yavuz), Ali Çatalbaş (Memduh), Umut Oğuz (Şinasi), Fatma Karanfil (Hafız Anne), Ferdi Kurtuldu (Anıl), Hazal Şenel (Nuran), Gözde Okur (Vildan Korkmaz), Tuğçe Karabacak (Çağla), Semih Öztürk (Caner), Yakup Yavru (Himmet Ölmez), Dost Elver (Oktay), Berke Karabıyık (Tahir Çakar) Eren Vurucu (Tarkan), Selen Kurtaran (Eylem), Muhammed Ali Tuncer (Robot Fehmi).
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