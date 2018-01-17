Başrollerinde Yetkin Dikinciler, Hande Subaşı, Güven Hokna, Orhan Aydın, Serkan Kuru, Umut Oğuz ve Gözde Okur gibi isimlerin yer aldığı Bahtiyar Ölmez dizisi, 9. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. Beklenen fragman yayınlandı. Peki, Bahtiyar Ölmez 10. yeni bölümde neler olacak? İşte, Bahtiyar Ölmez 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BAHTİYAR ÖLMEZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Bahtiyar Ölmez 10. yeni bölümü ile 20 Ocak Cumartesi 20:00'de ATV'de yayınlanacak!

BAHTİYAR ÖLMEZ 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Latife'nin Çağla'yı eve getirmesi villada kıyametleri kopartır. Aylin, Çağla'nın evden gönderilmesinde kararlıdır. Ancak Latife bunu asla kabul etmez. Çağla da bu durumda boş durmaz. Aylin'i evden kaçırtıp, evin hanımefendisi olma planları yapmaya başlar. Villada kadınlar savaşı devam ederken, Bahtiyar'ın çok önemli bir meselesi daha vardır: Bahtiyar efsanesi ayağına dolanmak üzeredir. Fuat, Bahtiyar'la ilgili bulduğu ipucunun peşindedir ve bu ipucu onu tekrardan Bahtiyar'ın evine götürecektir.

Bahtiyar Ölmez, Fuat'ın gerçek kimliğine yaklaştığından habersiz şekilde, Aytekin'i Bahtiyar'ın öldüğüne ikna etme telaşındadır. Ancak Bahtiyar Ölmez, Anıl ve Memduh'un bunun için yaptıkları plan işe yaramadığı gibi, arkasında büyük bir gizem bırakır. Fuat'ın Nuran'ı kaçırdığını öğrenen Bahtiyar Fuat'la yüzleşir... Bahtiyar Fuat'ın namlusuna doğru yürürken her şeyi itiraf eder... Bütün bunlar olurken, öldü bilinen Rıfat'la ilgili şok edici gerçek ortaya çıkar...

Bahtiyar Ölmez

Bahtiyar Ölmez yeni bölüm

Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı

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