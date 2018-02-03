Bahtiyar Ölmez 12. yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Bahtiyar'ın hapse girmesiyle belalar çoğalacak. Bahtiyar hapsite canını krutarmaya çalışırken, Bahtiyar'ın ailesi de Rıfat'ın hedefinde olacak. Bahtiyar hapisteki belalardan kurtulabilecek mi? Bahtiyar hapisten çıkabilecek mi? Rıfat amacına ulaşabilecek mi? İşte Bahtiyar Ölez yeni bölümübne dair detaylar...

BAHTİYAR ÖLMEZ 12. YENİ BÖLÜMÜ

"Rıfat, babamı vuruyor ve sizin hiçbir şeyden haberiniz yok..."

Bahtiyar Ölmez ne olduğunu bile anlayamadan kendini hapishanede bulur. Aylin babasının katili olarak sandığı Bahtiyar'dan nefret eder. Fuat da bu durumu fırsat bilip Aylin'e yakınlaşmaya çalışır. Ayrıca içerdeki adamına Bahtiyar'ı öldürme talimatı verir. Bahtiyar yabancı olduğu hapis ortamında ölümle burun burunadır. Babasız ve korunaksız kalan Memduh ve Anıl ise Fuat'tan kaçma telaşındadır. Fakat bu kaçış uzun sürmez. Fuat, Anıl ve Memduh'u yakalayarak ölüme doğru bir yolculuğa çıkarır. Öte yandan, tekerlekli sandalyedeki Rıfat Çakar, Bahtiyar'a ilk cezayı kesmiştir: Bahtiyar'ı ailesiyle sınayacaktır. Bahtiyar hapiste ölümle boğuşurken, ailesi de dışarıda Rıfat'ın hedefindedir.

BAHTİYAR ÖLMEZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aytekin, Bahtiyar’ın gerçek kimliğini öğrenir

Bahtiyar, Şinasi'nin vurulmasıyla çılgına dönmüştür... Bu işi yaptıranların peşine düşer... Tetikçiyi bulur. Tetikçi Aytekin'in ismini verir. Bahtiyar, Aytekin'den Şinasi'nin intikamını almak için harekete geçer. Yaşanan olaylar sonunda Bahtiyar intikamını ertelemek zorunda kalır. Ancak Vildan her şeyi Aylin'e anlatmaya karar vermiştir... Öte yandan Bahtiyar'ın kaybolması Aytekin'i yeni arayışlara itmiştir. Bu arayışlar sonunda Aytekin, Bahtiyar'ın gerçek kimliğini öğrenir ve Bahtiyar, Anıl ve Memduh'un peşine düşer. Fuat'ın ise her şeyi tersine çevirecek bambaşka bir planı vardır. Bahtiyar ne olduğunu bile anlayamadan kendini içinden çıkılamaz bir çaresizlik içinde bulur.

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