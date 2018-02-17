Bahtiyar Ölmez 15. yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Yayınlanan 14. bölüm sonrasında yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek ve yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Bahtiyar Ölmez 15. yeni bölüm fragmanı" aramasını yapıyor. Peki Bahtiyar Ölmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHTİYAR ÖLMEZ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadrosunda Yetkin Dikinciler, Hande Subaşı, Güven Hokna, Orhan Aydın, Serkan Kuru, Semih Öztürk, Umut Oğuz ve Gözde Okur gibi isimlerin bulunduğu Bahtiyar Ölmez dizisi, 14. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Sona eren 14. bölüm sonrasında da yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 15. bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, yeni bölüm fragmanını bekliyor.

Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında izleyicilere ipuçları verilecek.

BAHTİYAR ÖLMEZ 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anıl'ın Rıfat Çakar'dan aldığı örneklerle yapılan DNA testi sonrasında hiç beklenmedik bir şey olur. Memduh ve Bahtiyar, Anıl'ın delirdiğine kanaat getirir. Öte yandan Aylin, Himmet'in dükkanındadır ve Bahtiyar'ın gerçek kimliğine adım adım yaklaşmaktadır.

Bahtiyar durumu haber alır, evine gider, Aylin'i evden uzaklaştırır, ama Aylin'in aklında cevaplanmamış sorular kalmıştır! Aylin, villada Çağla'nın elindeki fotomontaj fotoğrafları görünce Çağla'ya saldırır ve bir müddet bu sorulardan uzaklaşır!

Ama Vildan'dan gelen mesaj Aylin'i tekrardan Bahtiyar'ın gerçek kimliğinin peşine takacaktır! Caner'in, Nuran, Şinasi ve Ramazan'a oynadığı oyunlar ölüm saçmaktadır. Şinasi, ölüm oyununda ölümle baş başadır. Bahtiyar, Caner, Nuran, Ramazan ve Şinasi'yi kaçırıldığını öğrenince Caner'in peşine düşer. Aylin'se Bahtiyar'ın sırrının peşindedir ve Bahtiyar'ın evine girip, fotoğrafını görür!

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