Bahtiyar Ölmez 15. son bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde yaşanan gelişmeleri takip eden seyirciler, gelecek bölümü merak ederek 'Bahtiyar Ölmez 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı' sorusun sormaya başladı. Peki, Bahtiyar Ölmez 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bahtiyar Ölmez 15. son bölüm özeti ve 16. bölüm fragmanı ile ilgili tüyolar...

BAHTİYAR ÖLMEZ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Yetkin Dikiciler, Hande Subaşı, Güven Hokna, Orhan Aydın, Serkan Kuru, Semih Öztürk, Umut Oğuz ve Gözde Okur'un yer aldığı Bahtiyar Ölmez 15. son bölümüyle ekranlara geldi.

Seyirciler yeni bölüm fragmanını merak ederek internette sorgularını hızlandırdı. Fakat Bahtiyar Ölmez 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

BAHTİYAR ÖLMEZ 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahtiyar kardeşini kurtarmak için çok zorlu bir görevi yerine getirmelidir. Bu görev Rıfat Çakar'ın yerine geçtiğini aile üyelerine söylemektir. Öte yandan Aylin babasının katili olarak bildiği Bahtiyar'ın peşindedir.

Niyeti Bahtiyar'ı bulup öldürmektir. Aylin Bahtiyar'ı ararken, Tahir'in garip halini görmüş ve ona üzüldüğü için annesi Handan'ı eve çağırmıştır. Handan'ın eve gelişi evdeki dengeleri değiştirecektir.

Anıl ve Memduh, Caner'i aramaktadırlar. Caner'le ilgili buldukları ipucu onları bambaşka bir yere götürür. Bahtiyar kardeşini kurtarmak için çabalarken, kendini Aylin'in namlusunun ucunda bulur.

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