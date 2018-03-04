Bahtiyar Ölmez 17. yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı. Ekrana gelen 16. bölüm sonrasında yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler için Bahtiyar Ölmez yeni bölüm bölüm fragmanı da yayınlandı. Kestirmeden zengin olup etrafındakilere yardım etmek ve ailesiyle birlikte zengin hayatı yaşama hayali kuran Bahtiyar'ın hikayesini konu edinen Bahtiyar Ölmez dizisinin 17. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Bu akşam yayınlanan 16. bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanınıbeklemeye başladı. İşte Bahtiyar Ölmez 17. yeni bölüm fragmanı...

BAHTİYAR ÖLMEZ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAHTİYAR ÖLMEZ 16. SON BÖLÜM

Bahtiyar kardeşini kurtarmak telaşındadır. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır. Öte yandan Fuat, Caner'in oyununu ele geçirmiş ve yeniden formatlamıştır. Kurbanlar arasına Handan ve Tahir de eklenmiştir.

Bahtiyar, Aylin, Anıl ve Memduh telaşla Nuran ve Tahir'i kurtarmaya çalışır. Ancak Bahtiyar bunun için büyük bir fedakarlık yapmak zorundadır. Bahtiyar'ın kardeşi ve Tahir için yaptığı mücadele, onu her adımında Aylin'den uzaklaştıran bir serüvene dönüşür.

Bu serüvenin sonunda Bahtiyar, Aylin'e geri dönülemez bir itirafta bulunur…

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