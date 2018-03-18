Bahtiyar Ölmez 19. bölümüyle final yapacak. Dün yayınlanan 18. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Bahtiyar Ölmez'in son bölümünde Anıl ile Memduh, Bahtiyar'ın yüzünden birbirlerine kırılıyor. Rıfat'ın planının işe yaradığı Bahtiyar Ölmez'de Anıl ve Memduh uyuşturucu işine bulaştı. Son bölümün ardından Bahtiyar Ölmez'in final bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Bahtiyar Ölmez final fragmanı ve son bölüm özeti...

Bahtiyar Ölmez final bölümü ne zaman?

Bahtiyar Ölmez 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'de yayınlanan Bahtiyar Ölmez 19. bölümüyle final yapacak ve ekranlara veda edecek. Bahtiyar Ölmez'ni final bölümü 24 Mart Cumartesi günü yayınlanacak.

BAHTİYAR ÖLMEZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Anıl kendini hastanede bulur, ama gördüğü rüya onu bambaşka âlemlere savurur. Aylin, Handan ve Çağla'yı evden göndermek için Bahtiyar'la birlikte yeni bir taktik geliştirir. Ancak bu taktik hiç beklenmedik sonuçlara gebedir. Öte yandan Rıfat harekete geçmiş, planını yapmıştır.

Bahtiyar, Anıl, Memduh'u birbirine kırdıracaktır. Rıfat'ın planı tıkır tıkır işler. Rıfat'ın planı sonucu Anıl ve Memduh uyuşturucu işine bulaşır, Bahtiyar bunu öğrenince Anıl ve Memduh'la karşı karşıya gelecektir.

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