Fosil yakıtlı otomobil üretimini adım adım elektrikli arabalara kaydıran dünya markaları arasına Uzak Doğu'dan bir yenisi eklendi. Çin'in otomotiv devlerinden olan BAIC, yerel medyadaki haberlere göre 2025 yılı itibarıyla tüm fosil yakıtlı ve hibrid araç pazarından tamamen çıkacak.
BAIC Group Başkanı Xu Heyi, yaptığı açıklamada geleneksel fosil yakıtlı araçların üretimine 2020 senesinde son vermeyi, 2025 yılında ise elektrikli olmayan kategorilerdeki tüm satışları durdurmaya karar verdiklerini açıkladı.
Kararın arkasında Pekin hükümetinin 2040 yılında tüm dizel ve benzinli arabaları ülke genelinde yasaklama planının da etkili olduğu belirtiliyor.
Ayrıca, ülke genelinde tüm üreticiler için belirli oranda elektrikli araba üretme kotası da yürürlüğe girecek zira Çin, elektrikli araba pazarında da başta lityum ve kobalt olmak üzere batarya üretimindeki tüm tedarik zincirini kontrol etmek için devlet politikası geliştirmiş durumda ve şimdiden küresel kobalt tedariğinde yüzde 80 paya sahip.
BAIC, planını devreye soktuğu takdirde şirket için büyük bir geçiş söz konusu olacak. 2017 yılının ilk yarısında 12 bin 215 yenilenebilir enerjili araba satan şirket, Çin genelinde yüzde 11 pazar payına sahipti ancak aynı dönemde Hyundai ve Mercedes Benz ile olan iş birliği sayesinde yarım milyondan fazla geleneksel araç satışı gerçekleştirmişti.
BAIC hisseleri kararın ardından Hong Kong borsasında yüzde 0.7 değer kazandı.
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