Bakan Tüfenkci, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunarak, Habur Sınır Kapısı'nda gerekli incelemeleri yaptıklarını belirtti. Tüfenkci, Irak'a yapılan ihracatların neredeyse tamamının Habur Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştiğini aktardı. Kapının sınır ticaretini geliştirme noktasında fonksiyon icra etmesini istediklerini anlatan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Ayrıca bu bölgemizde bulunan esnafın sınır ticaretine katkı sunmasını istiyoruz. Bu kapının sadece ihracat ithalat yapanlara değil geniş kesimlere etkisini olduğunu biliyoruz. Habur Sınır Kapısı'nın modernizasyonu için gerekli projeler tamamlanmış, bugün de yerinde gördük. İnşallah haftaya yap işlet devret modeli ile bismillah deyip başlayacağız. Böylelikle hem giriş çıkışlar çok kolay olacak. Buradan günü birlik giden taksicinin, esnafın ve iş adamlarımızın ayrı bir yolları olacak ve hızlı bir şekilde giriş çıkışlar sağlanacaktır."





"BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"



Tüfenkci, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye borçlarını ödeyemez, iflasın eşiğine gelmiş diyenlerin, hükümetin aldığı tedbirler sonucu bir anlamda mahkum olduğunu söyledi.

2017 yılında 7.4 oranında büyüme gerçekleştirildiğini kaydeden Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Bazıları diyor ki, 'Türkiye büyüdü de 7.4 rakamını yakaladı da bizim cebimize ne girdi veya nasıl büyüdü anlamıyoruz'. Gelip ihracat rakamlarına, şu çevre yoluna, Türkiye'nin sağlıkta ulaştığı noktalara bakmaları, sanayi çalışmalarını yerinde görmeleri lazım ve bunun her şekliyle birilerine fayda sağladığını görmeleri lazım ama tabii bazıları görmek istemedikleri için anladıkları halde işlerine gelmediği için yalanları ardı ardına sıralayarak siyaset yaptıklarını zannettiler. Ama onlar ne yapmak isterlerse istesin, biz yolumuza devam edeceğiz."



Hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Tüfenkci, en önemlisi de Türkiye'yi büyütmeye devam edeceklerini vurguladı. Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Siirt ve Van'ın Türkiye ortalamasının üzerinde genç nüfusa sahip olduğunu bildiren Tüfenkci, buradaki gençlere iş ve aş bulmak zorunda olduklarını aktardı.





Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:



"Biz bir adım attık. Dedik ki 2017 yıllarında bu bölgelerdeki güvenliği, huzuru, barışı sağladığımızda, yaylaları, seraları, milletimizin, hizmetine ve istifadesine sunacağız. İl genelinde terörün ciddi manada azalmasıyla beraber, yaylalarımızı mart ayı itibari ile kullanıma açtık. Bu adımımız hem bu bölgede hem ülke genelinde hem de tarım ve hayvancılıkta katkı sağlayacak. Özellikle terörün bitmesiyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde Türkiye 7.4 büyümesini yakaladı dedik ya, işte bu büyümede nasibini Şırnak da Hakkari de Mardin de alıyor. Altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla gerçekten bölgede geleceğe dair bir umut buradaki yaşam standardının yükseleceğine dair bir beklenti oluştu. Arkadaşlarımız da bu anlamıyla bu beklentiyi karşılama anlamıyla da gece gündüz çalışacaklar."