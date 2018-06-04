Maliye Bakanı Naci Ağbal şunları söyledi:

- "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız"

- "Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak"

- "Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak"

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