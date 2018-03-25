Bakan açıkladı! Yerli otomobilde son durum

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili son bilgilerini paylaştı.
Özlü, "2 Kasım'da bir mutabakat imzalandı. 2 Kasım'dan bugüne çok teknik ve maliyet çalışması yürütüyoruz. Bu çalışma içerisinde dünyadaki otomobil üretim trendi ne tarafa gidiyor. İki ana eksende yürüyor. Bir teknik hususlar, bir de bu işin mali boyutu var. Teknik ve mali analiz çalışması tamamlanmak üzere. 3 adedi aynı platform üzerinde olmak üzere 5 model üzerinde çalışıyoruz. 5 kasa tipi üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Bakan Özlü, sözlerine şöyle devam etti:
C Segmentinde bir otomobil öne çıkıyor. Yaklaşık 3 milyar dolar civarında yatırım bedeli tahmin ediliyor. Gelecek ay bir şirket kurma süreci olacak. Bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Buna da bir CEO atanacak. Bu konuda çalışmalar sürüyor.
Adaylık için 3 isim var. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ortak girişim grubuna bırakıyoruz CEO'nun kabulünü. Bu açıklamayı. Performansına ve karar sürecine bağlı olarak, bizim arzumuz Nisan ayı içerisinde şirketin kurulup aynı tarihlerde açıklanması yönünde.
Türkiye'deki sektörlere baktığımızda otomobil sektörü çok başarılı bir sektör. 29 milyar dolara yakın bir ihracatımız oldu. Her 2 dakikada bir otomobil üretiliyor. Bu rakamlara ticari araçlar dahil değil. Sadece otomotivden bahsediyoruz. Artık Türkiye'nin kendine ait bir tasarım ve marka ortaya koymasını gerektiriyor. Bundan sonraki aşamadan Türkiye bir marka oluşturmalı ve dünya pazarlarında yer almalı. Şunu ifade edeyim, dünyada bu sektör 35-40 yılda bir dönüşüm yaşadı.
Yapılan teknik ve mali analizde iki şeye bakıyoruz. Teşvik ve destek vermesek kaç yılda geri dönüşümü sağlarız? Özel teşvik ve destek verilirse bu yatırım kaç yılda geri dönüşümünü tammalar? diye iki ayrı çalışma yapıyoruz. Devlet teşvik ve desteklerinin tasarımlarıyla ilgilidir. Araştırma ve geliştirme masraflarının devlet taraflarından bir kısmının karşılanması dahil, alternatifli destek ve teşvik modelleri üzerinde çalışıyoruz. Karşılıklı oturup konuşacağız bunları da.
YERLİ OTOMOBİLDE ŞARJ SÜRESİ
Elektrikli olacak bu otomobil. Şarj ile ilgili yoğun bir çalışma var. Hem büyük şirketler önemli yatırımlar yapıyor hem de projemizin ana konularından birisi bu. Bu teknolojiler ile ilgili gelişmeler olacak ve maliyetleri de düşecek. Bunun zaman içerisinde düşmesini bekliyoruz. Sadece bizim değil tüm üreticilerin karşılaştığı sorunç Mebzil ve şarj süresi ve bununla birlikte şarj istasyonları... Şarj istasyonları planlamaları da bu çalışmalar içerisinde devam ediyor. 400 ila 500 kilometre gidebilecek şekilde planlıyoruz.
Üreteceğimiz modeli uluslararası pazarlarda tanıtacağız.
Gerçekten Türk toplumu bu projeyi sahiplendi. Sipariş veren çok sayıda vatandaşımız var. Bu proje, halkımızın sahiplendiği bir proje.
Birincisi kalite bakımından emsallerinden daha iyi bir ürün ortaya koymaya çalışacağız. İkincisi fiyat noktasında rekabetçi olacağız. Emsallerimizden daha iyi şartlarda olacağız. Yeni bir şey yapıyoruz. Klasik modeller dışında yeni bir şey denemek isteyecekler. Yeni olmanın avantajını kullanacağız. Bu şekilde de yabancı vatandaşlar da ilgi gösterecek.
Odak Sektörler programı üzerinde çalıştık. Bu nedir? Türkiye'nin sanayide bir sıçrama yapabilmesi için yapması gerekenleri tespit ettik. Biri yarı iletgenler ve elektronik.
ANTARTİKA'DA TÜRK EKİBİ
Antartika 14.5 kilometrekare yüzölçümü olan dünyanın 5'nci büyük kıtası. Kıtayı çevreleyen deniz alanlarında kömür yatakları var. Demir, altın, gümüş, nikel gibi yataklar var. 29 ülke Antartika'nın geleceği hakkında söz sahibi ülkeler. Biz gireceğiz bir de gözlemci ülkeler var bunlar da 24 ülke. Biz gözlemci ülkeyiz. Bütün bu çalışmaların ana amacı Türkiye, Antartika kıtasında söz sahibi olan 30. ülke olma amacında. Bilimsel araştırma programı olursa kabul edilebiliyor. Bilimsel seferlerin olması. Geçen sene birincisi, ikinci sefer, gelecek yıl da üçüncü seferi yapacağız. Bir gemi ile bir araştırmacı grup gönderiyoruz. Bu şekilde 3 seferi tamamlayınca şartlardan birini tamamlamış olacağız.
Önce uçakla Arjantin'e, oradan Şili'ye, en güneydeki Punto Arenas Havalimanı'na uçakla gidip oradan geriye de gemiyle devam ediyor. İklim ve tabiat şartları çok önemli. En son giden heyet, yaklaşık 100 saat süren seyahat gerçekleştirdi. Punto Arenas'tan sonrasını gemiyle yapıyoruz. Kamp kurulan yer Robert Adası. Geçen sefer ki seferde sadece gemiyle araştırma yapmıştı. Bu defa hem gemie hem karada ekip var.
Türkiye sadece Afrin'de operasyon yürütmüyor, bilim seferini de Antartika'da sürdürüyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.