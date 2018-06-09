Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun yaptığı asgari ücret açıklamalarına ilişkin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatandaşı aldatmamaya çağırıyorum. Samimi olmaya, dürüst olmaya çağırıyorum. Burada rakamlar ortada. Eğer gücü yetiyorsa bu rakamların karşısına rakam koyar. Şu anda net asgari ücret 1603 lira. Bunun işverene maliyeti 2 bin 384 lira. Şimdi sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkarırsak bu durumda işverene maliyeti brüt 3 bin 41 liraya çıkıyor. Yani 656 lira işverenin yükü artıyor." dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler