Ağbal, yaptığı açıklamada, bütçe disiplininin önemine dikkati çekti.
Bütçede sahip olunan kazanımların aynen korunacağını belirten Ağbal, AK Parti'nin 16 yıldır bütçe yaptığını ve bunun ülkede hiçbir hükümete nasip olmadığını söyledi.
Muhalefetin her yıl başında, "Sizin bu bütçeniz ne olacak, tutacak mı acaba?" dediğini ancak her yıl sonunda da bütçe hedeflerini tutturduklarını vurgulayan Ağbal, uluslararası kuruluşlar ve kredi derecelendirme kuruluşlarının dahi ülke ekonomisinin en güçlü yönlerinden biri olarak bütçe disiplinini ve kamu maliyesi dengelerini gösterdiğini hatırlattı.
Ağbal, kamu maliyesindeki sağlamlığa işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize her zaman, 'Bütçe disiplinine ve kamu maliyesine uygun adımlar atmaktan asla vazgeçmeyin.' diyor. Geçmişte de zor zamanlar yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomiyle ilgili bir mesele olduğunda, hiç tereddüt etmeden atmamız gereken adımları atma noktasında bizi cesaretlendirdi." diye konuştu.
"BEYANNAMEDE BİRİNCİ MADDE BÜTÇE DİSİPLİNİ"
Seçim beyannamesinde de bütçe disiplininin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Ağbal, "Bir taraftan vatandaşların ihtiyacını karşılayacak plan ve program açıklayacağız, diğer taraftan da seçim beyannamemizdeki ekonomi bölümünün birinci maddesinde bütçe disiplini olacak. AK Parti, 16 yıldır merkezine vatandaşı koydu. Refahta bu kadar büyüme sağladıysak bu yaptığımız bir şeydir, konuştuğumuz değil. Bunu önümüzdeki süreçte daha da artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
"SİYASİ DEMAGOJİLERLE ÜLKE YÖNETİLMEZ"
Ağbal, seçim sürecinde herkesin vaatlerde bulunduğuna ve farklı şeyler söylediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Seçim döneminde hesap ve belirli bir teknik çalışma yapmadan, plan ve programlar açıklayıp sadece seçim odaklı şekilde tozpembe hava kurmak, bu ülkedeki bütün vatandaşlar için orta ve uzun vadede çok farklı sıkıntılar yaratır. '24 Haziran'a kadar söyleyeyim de ondan sonra bakarız.' gibi hamasi ifadeler görüyorum. 'Buluruz canım, kaynak sorun olmaz. Gideceğim şurayı yıkacağım, şu harcamayı yapmayacağım.' demekle ülke yönetilmez. Ülke ekonomisine ilişkin rakamlara hakimiyetsizlik var. Siyasi demagojilerle bu ülke yönetilmez. Bütçe disiplini konusunda AK Parti ile ilgili sorgulamalar yapan diğer partilere bakıyorum da kendileri de bütçe açığını genişletecek değerlendirmelerde bulunuyorlar. Burada bir iş bilmezlik var, onu da söyleyeyim. Herkes program açıklasın, vaatte bulunsun ama bir taraftan da bulunduğu vaadin kaynağını, matematiğini, hesabını ortaya koysun, herkes de görsün. Vatandaşa karşı hepimiz hesabımızı önümüze koyalım. Öyle mal bildirimi açıklamakla bu işler olmuyor, ülkenin mal bildirimini nereden nereye getireceksin, orada hesabın kitabın ne, bunları ortaya koymak lazım."
24 Haziran seçimlerinin, ülke ekonomisi açısından kritik olduğunu vurgulayan Ağbal, dünyada likiditenin daraldığı bir dönemde ülke ekonomisindeki kazanımların korunacağı, yeni duruma uygun ekonomi politikası üretilmesi gerektiğini söyledi. Ağbal, AK Parti'nin de her dönemin gerektirdiği politika esnekliğini ve gerekli değişimi yapan bir hükümet olduğunu bildirdi.
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