Ağbal, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırmaya yönelik yapılan düzenlemelere ilişkin bilgi verdi. Geçen yılki yüzde 7,4'lük büyümenin, hükümetin aldığı tedbirlerin etkisini gösterdiğini vurgulayan Ağbal, bu yılın ilk çeyreğindeki öncü göstergelerin de ekonomideki canlanmanın devam ettiğinin ve yıl sonu itibarıyla büyümenin güçlü şekilde süreceğinin işareti olduğunu söyledi.
Ağbal, hükümet olarak, ekonomideki canlılığı gördüklerini ve yatırımlar için ilave tedbirlerle düzenlemeler yaptıklarını ifade ederek, "Özellikle 2018'i özel sektör yatırımları ve ihracat bakımından özel bir yıl yapmak istiyoruz" diye konuştu.
İmalat sanayisini teşvik etmek amacıyla getirilen düzenlemelere dikkati çeken Ağbal, "2018'de imalat sanayisinde teşvik belgeli yatırım yapılırsa bu yatırıma ilişkin bina ve inşaat harcamalarında KDV iadesi getirdik. İmalat sanayisine bu yolla ciddi destek vereceğiz. Bu yıl yapılacak yatırım harcamalarında kurumlar vergisi avantajını 15 puan artırıyoruz. Böylelikle yapılacak 100 liralık yatırım için mevcutta alınacak orana göre 15 puan daha fazla teşvik imkanına kavuşacaksınız. Ayrıca bu yıl yapılacak yatırım harcamaları kurumlar vergisinden tam olarak düşülebilecek. Hiç vergi vermeyeceksiniz. Diğer kazançlardan vergi olarak bunu düşeceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.
"YATIRIMLARDA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ"
Ağbal, imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin yapacağı makine teçhizat alımlarına KDV istisnası getirdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Böylelikle teşvikli olsun ya da olmasın makine teçhizatı, KDV ödemeden alacaksınız. Son derece önemli, 100 liralık makinede 18 liralık avantaj sağlanacak. Ciddi anlamda yatırımları bu yolla teşvik etmiş olacağız. Bu yıl alınan her makine teçhizattan dolayı kurumlar vergisi de daha düşük ödenecek. Ayrıca imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere prim ve gelir vergisi teşviki getirdik. İmalat sanayinde faaliyet gösteren bir işletme yeni bir istihdam yaratırsa kişi başına aylık 2 bin 151 lira sosyal güvenlik primi, gelir ve damga vergisi ödemekten kurtulacak. 12 ay boyunca bu teşvikten yararlanacak. Dolayısıyla, çalışan başına devlete ödemesi gereken 25 bin 818 liralık sigorta primi ve vergiden kurtulmuş olacak. İmalat sanayisini 2018 yılında hem KDV istisnası ve iadeleri hem kurumlar vergisi hem de sosyal güvenlik primi üzerinden çok ciddi anlamda teşvik etmiş durumdayız. İnanıyorum ki bu yıl imalat sanayisi yatırımlarında olağanüstü artış olacak."
Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyelini yukarı çekecek önemli teşvikler getirdiklerini anlatan Ağbal, bu kapsamda hazırlanan Cazibe Merkezleri Programı'na başvuruların da alınmaya başlandığını bildirdi. Ağbal, bu programla imalat sanayisinde yatırım yapacak işletmelerin enerji desteği, kurumlar vergisi indirimi, prim, gelir vergisi ve faiz istisnası gibi 6. bölge teşviklerinden yararlanacağını dile getirdi.
"ÇEKİM MERKEZİ OLDUK"
Ağbal, bir diğer yatırım desteğinin de süper teşvikler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Yakın zamanda bu paket kapsamında yaklaşık 130 milyar liralık yatırımı kamuoyuyla paylaşacağız. Bu yatırımlar ülkenin orta ve uzun vadede cari açığını aşağı çekecek. İthalat yapılan petrokimya ve otomotiv sektörlerinde üretimin önünü açacak. Bu yatırımlar, Türkiye'nin ihracatını da artıracak. Türkiye'nin son iki yıllık süreçte attığı adımlar, ülkemizi bölgede yatırım bakımından önemli bir çekim merkezi haline getirdi. Yıllardır konuşulan sanayi elektriği üzerindeki TRT payını bu dönemde kaldırdık. Organize sanayi bölgelerinde emlak vergisini kaldırdık. Hükümet olarak ekonominin önünü açacak, maliyetleri düşürecek, teşvikleri artıracak, bürokrasiyi azaltacak çok sayıda düzenleme yaptık."
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