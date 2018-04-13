Ağbal, Uşak Valisi Salim Demir'i ziyaretinde, kentin, şeker pancarı üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlattı. Şeker sektörünün Türkiye için stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Ağbal, "Şeker pazarı büyüyor ve üretimi de Türkiye'de artarak sürecek. Şeker pazarı gümrüklerle korunan bir pazar. Türkiye'ye şeker ithalatı yapılmasına gerek yok. Üreticiyi ve pazarı korumak için gerekli tedbirleri aldık" diye konuştu.

Şeker fabrikalarındaki özelleştirmelerle üretimin artacağını vurgulayan Ağbal, özel sektör girişimciliği sayesinde bu işletmelerde üretim maliyetlerinin düşürülmesiyle verimliliğin yükseleceğini ve daha rekabetçi bir piyasa olmasına katkı sağlanacağına işaret etti.

Şeker fabrikalarında özelleştirme sürecinin devam ettiğini anımsatan Ağbal, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 4 fabrikayla ilgili özelleştirme uygulamaları yapıldı. Gelen fiyatlara baktığımız zaman bugünkü koşullara göre iyi fiyatlar verildiğini görüyoruz. Alan firmalarımız belliki bu fabrikaları hızlı bir şekilde rehabilite edip, ilave yatırımlar yapacak, üretimlerini artıracaklar. Biz de artan talebe göre hükümet olarak kotaları artıracağız, pazarı büyüteceğiz. Şeker fabrikaları hükümet olarak bizim piyasadan çekildiğimiz bir alan değil. Halen yüzde 20’si Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'de kalmaya devam edecek. Oralara ilave yatırımlar yapacağız."

Ağbal, nişasta bazlı şekerde oldukça hassas olduklarını, mevcut kanundaki kotayı yüzde 5'e düşürdüklerini dile getirdi.

Hükümetin şeker ve şeker pancarıyla ilgili duruşunun net olduğuna işaret eden Ağbal, "Şeker pazarı korunacak ve büyüyecek. Şeker pancarı üreticisi önümüzdeki dönemde daha fazla üretme imkanı bulacak. Nişasta bazlı şeker ise kontrol altında belirlenmiş kurallar dahilinde, sınırlanmış bir şekilde üretilmeye devam edecektir. Diğer taraftan özelleştirme uygulamaları bittikten sonraki süreçte piyasanın daha regüle edilmesi noktasında ilgili bakanlıkların çalışmaları olacak. Burada ifade edilen hassasiyetler herkesin ortak hassasiyeti." ifadelerini kullandı.

Ağbal, şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde bazı milletvekillerinin ihale komisyonu salonundaki tavırlarını yadırgadığını, bir siyasetçiye yakıştıramadığını sözlerine ekledi.