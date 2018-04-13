Maliye Bakanı Naci Ağbal, dolar ve benzin fiyatlarındaki artış ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ağbal, "Merak etmeyin bugün dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek" dedi.

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