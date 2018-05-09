Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Ağbal, Varlık Barışı ile ilgili detayları paylaştı. Ağbal'ın konuşmasından satır başları şöyle;
6736 ve 7020 sayılı kanunun uygulanmasında çok farklı bir kampanya uyguladık. Son 2 yapılandırmada hem başvuru sayıları yüksek hem de şuana kadar sistemde kalan mükellef sayısı yüksek.
Varlık Barışı düzenlemesi yapmıştık. Yeni bir düzenleme yok ama bugün genel kurulda görüşülecek, Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Bugün yapacağımız çalışmada getireceğimiz öneride temel unsurlarını da sizlerle paylaşayım;
Yurtdışında para, altın ve döviz gibi yatırımları olan vatandaşlarımız 11. ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirirlerse, bankalara ve aracı kurumlara bu varlıkları bildirirlerse Türkiye içerisinde diledikleri gibi tasarruf edecekler.
VARLIKLARINI İŞLETMESİNE KOYANA YÜZDE 3 VERGİ
Yurtdışında olan dövizini işletmesine koymak isteyen vatandaşlarımız da bunu yapabilecek. Yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edeceğiz. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurtdışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek. İşletmenin yurtdışından kullandığı kredi var ve aynı zamanda yurtdışında da varlığı var, "Yurtdışındaki bu varlıklarımı işletmemin yurtdışında olan borçlarının ödemesinde kullanayım" derse buna da imkan sağlıyoruz.
İkinci düzenleme yurtiçi varlıkların işletmeye dahil edilmesi... Taşınmazlar var, altınlar, nakitler var. Müracaat edecek vatandaşlar bu varlıkları işletmeye dahil etme beyanında bulunacaklar, aynı şekilde yüzde 3 oranında vergi ödeyecekler ve bu varlıkları işletmelerine dahil etme dahilinde hiçbir vergi incelemesine dahil olmayacaklar. İsterlerse daha sonra işletmelerinden de çekebilecekler.
Varlık Barışı düzenlemesinde şöyle bir kural getiriyoruz; bu düzenlemeden yararlanmak istiyorsanız yüzde 3'lük vergiyi ödemek zorundasınız.
Her yaptığımız düzenleme gelir beklentimizi yukarı çekiyor. Bugüne kadar bir rakam vermedim şu anda da vermek doğru değil ama yakın bir zamanda son 2 yapılandırma kanunu yaptık. Yıllık 16 milyar liralık gelir elde ettiğimizi gördük. Asgari bu kadarlık bir gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz. Peşin ödemeyi daha cazip hale getirdik.
Varlık Barışı düzenlemesi de önemli bir düzenleme. Açıkçası vatandaşlar bu tür düzenlemelerde belli bir vergi ödemek gibi talepleri de var. Bu sene 2018 yılı bütçe gelirleri bu ilave gelen gelirler nedeniyle öngörümüzün çok üzerinde gelecek.
Ayrıntılar geliyor...
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