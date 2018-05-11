Ağbal, "Özelleştirme kapsamına yeni varlıkların alınması konusunda çalışmalar var" dedi.

Bakan Ağbal, enflasyonu etkileyebilecek vergi düzenlemelerinden kaçınacaklarını da ifade etti.

Ağbal, "Enflasyonla mücadelede para politikasına mali disipline bağlı kalarak destek olacağız.Vergi düzenlemelerini yaparken maliye politikasının imkanları dahilinde ne kadar imkan varsa bunu enflasyonu aşağı çekmek için kullanacağız" dedi.