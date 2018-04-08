Ağbal, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin sonuçlarını değerlendirdi.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7020 ve 6736 sayılı kanunlar kapsamında, söz konusu tahsilatların yüksek şekilde devam ettiğine dile getiren Ağbal, "Yılbaşından bu yana tahsil edilen toplam tutar 3 milyar 945 milyon lira oldu. Bunun 1 milyar 700 milyon lirasını mart ayında tahsil ettik" diye konuştu.

Yılın ilk 3 ayındaki tahsilatların, mükelleflerin, yeniden yapılandırma ödemelerine büyük bir uyumla devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız borçlarını ödeme noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyor. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Yılbaşında tahmin ettiğimiz bedelden çok daha fazlasını tahsil ettik. 2018 yılı için yeniden yapılandırma kanunları kapsamında tahsil etmeyi beklediğimiz rakamı, ilk 2 taksitte geçtik. Bu, şunu gösteriyor. Ekonomide canlılık devam ediyor, mükelleflerimizin işleri iyi gidiyor ve vergi dairelerine olan yapılandırma borçlarını ödemekte uyum gösteriyorlar. 2018 bütçemize bu yolla büyük destek veriyorlar. Nereden bakarsan bakın 4 milyar lirayı ilk 3 ayda gelir olarak toplamışız. Bütün yıl için öngördüğümüz rakamın şu anda üstündeyiz."

CARİ DÖNEM TAHAKKUK TAHSİLAT ORANLARI DA SEVİNDİRİCİ

Cari dönem tahakkuk tahsilat oranlarının da sevindirici olduğunu anlatan Ağbal, bu yıl için ödenmesi gereken vergilerin de ödendiğini söyledi. Ağbal, gerek gelir gerek kurumlar gerekse de katma değer ve özel tüketim vergisinde, tahakkuk tahsilat oranlarının geçen yıl iyileştiğini, 2018'de de iyileşmenin artarak devam ettiğini bildirdi.

Ağbal, bütçe gelir performansının da yılbaşındaki öngörülerin üzerinde seyrettiğine işaret ederek, "2018 bütçesini yaparken öngördüğümüz bir vergi geliri hedefi vardı. İlk 3 aya ilişkin rakamlar, bu vergi geliri hedefini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor. 2018 yılı bütçesi, vergi gelirleri performansı bakımından bütçede öngörülenden daha iyi gerçekleşecek. Bu, bütçe açığını aşağı çekecek bir faktör. Gelir tarafında yakalamış olduğumuz olumlu performans, bütçe açığını dengelemede önemli bir fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.

YATIRIM, ÜRETİM, İHRACAT VE İSTİHDAM GÜÇLÜ DEVAM EDİYOR

Ekonomik canlılığın sürmesinin vergi gelirlerine etkisine dikkati çeken Ağbal, şunları kaydetti:

"Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam güçlü devam ediyor. İstihdamın güçlü devam etmesi bize gelir vergilerinde önemli katkı sağlıyor, tüketimin canlı olması dahilde alınan KDV'yi olumlu yönde etkiliyor. Kurumlar vergisi tahsilatı çok iyi gidiyor. İşletmelerin 4. çeyrek geçici vergi beyannameleri çok iyi geldi. ÖTV'de tüketimdeki canlılığa bağlı olarak vergi gelir artışı devam ediyor. Vergi gelirleri performansı bütçe hedeflerinin üzerinde seyrediyor. Bu, bütçeye gider tarafından gelebilecek riskleri dengeliyor. 2018'de de Türkiye güçlü kamu maliyesi dengelerini sürdürecek. Bu yıl da bütçe dengelerinin korunmasına önem vermeye devam edeceğiz."