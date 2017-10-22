Bakan Ahmet Arslan: Türk Telekom'a kayyum atanması söz konusu değil

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom’a (TT) borcundan dolayı kayyum atanacağı ve hisselerine el konulacağı iddialarına ilişkin, “Şirkete kayyum atanması ve hisselerine el konulması söz konusu değil” dedi. Arslan, şunları söyledi:

“Bahse konu borç kesinlikle TT’nin borcu değil. Borç, TT’nin yüzde 55 hissesine sahip olan OTAŞ’a aittir. Bunun TT’nin borcu olarak algılanmaması önemli. Yaklaşık 12 yılda TT’nin vergiler ve benzeri isimler adı altında devlete ödediği para 79 milyar TL. TT o günden bugüne tam 28 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapmış durumda. Yatırım ve devlete ödenen paraları düşünürseniz 107 milyar lira kamuya ödenmiş”.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Arslan, TT’deki son durumla ilgili söyledikleri özetle şöyle:

- GEREĞİ YAPILIR: Bir sıkıntı görülürse bize söylenebilir. Sürekli denetim yapmak durumundayız. Şirket şu anda çok başarılı bir şekilde yönetiliyor. TT’ye en ufak bir sıkıntı gelmeyecektir, bunu herkes bilsin. OTAŞ bunun altından kalkamazsa biz gereğini yaparız. Şirkete sanki kayyum atanıyormuş, yönetim kurulu atanıyormuş, hisselerine el konuluyormuş... Böyle bir şey söz konusu değil. İhtiyaç duyduğumuzda yönetim kurulu üyelerini değiştirebiliriz. Bunlar Hazine’nin bilgisi ve izni dahilinde oluyor.

- DEĞERİ FAZLA: Kabul edelim ki OTAŞ borcunu ödemeden Türkiye’den çıkmak istedi. TT hisselerini alıp gitme şansı yok. Hisselerin değeri OTAŞ’ın borcunu karşılayabilecek durumda.

‘ALTIN HİSSE BİZDE’

Arslan, “Altın Hisse temsili bizde. Şirketin CEO ’su var, genel müdürü ve yardımcıları var. Gerçekten çok iyi yönetiyor” dedi.