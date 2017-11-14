Deniz Baykal sağlık durumu - Deniz Baykal'ın son durumu

Sağlık Bakanı Demircan, 2018 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.
"DAHA İYİYE GİDİYOR"
İHA'nın haberine göre; Bakan Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, "Genel durumu iyi. Daha iyiye gidiyor. Şuuru açık. Yoğun bakımda takibi devam ediyor" bilgisini verdi.
Demircan, şehir hastaneleri ile ilgili soru üzerine, "Şehirler düzensiz büyüdü. Merkezde hastane yapacak yer bulamıyoruz. mekanlar eski, koğuş usulü odalara sahip. Mekan yetmiyor. Yeni çözümler üretmek zorundayız. Yeniye uygun çözümler üretmek zorundayız. Şehir hastaneleri maliyeti yüksek, Türkiye'nin geleceğini borç altına sokacak bir yatırım. Yerli tasarrufları kullanmada imkanı yeterli olmayınca yabancı sermaye kullanma ihtiyacına bakalım. Türkiye yabancı sermaye kullanma ihtiyacı olan bir ülkedir. Bu yatırımların yüzde 80'i yabancı sermaye, yüzde 20'si kendi sermayesi olmak üzere ihaleye açılmıştır. Maliyetler açısından yüksek, lüks görüntüsü verse de, klasik ihaleyle yaptığımız hastanelerde daha çok sorun yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Nuriye Gülmen'in sağlık durumuna ilişkin ise Demircan, "Ankara Numune Eğitim ve Araştırma mahkum servisinde gözetim altında tutuluyor. Her gün 5 uzman doktordan oluşan heyet kendisiyle görüşüyor. Ancak hiçbir şekilde tedavi kabul etmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre şuuru açık olduğu sürece ne tetkik kararı alabiliyoruz ne de tedavi için girişimde bulunabiliyoruz" dedi.
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