Bakan Albayrak: 2019'da tarih yazacağız

Albayrak, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti kongrelerinin diğer partilerinkine benzemediğini, daha çok kaynaştıklarını, birlik, beraberlik ve hasbihal içinde güçlü Türkiye'nin yarınlarına yürüdüklerini söyledi.
"Tarihi günlerden geçiyoruz, önemli gelişmelerin olduğu, yüzyılın kaderinin şekillendiği günlerden geçiyoruz." diyen Albayrak, 100 yıl önceki Kurtuluş Savaşı'ndan çok daha hayati ve kritik günlerden geçtiklerini bildirdi.
Albayrak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, dönemin en büyük ordularının, güçlerinin birleştiği Çanakkale'de bu milletin tek vücut olarak düşmanları yendiğini anlattı.
Bugün de Çanakkale Zaferi'nden 103 yıl sonra Afrin'de sadece bir avuç çapulcu terör örgütü PKK ve PYD/YPG ile mücadele etmediklerini dile getiren Albayrak, onların arkasında olan yedi düvel ile mücadele ettiklerini bildirdi.
Albayrak, Türk milletinin bugüne kadar gittiği her yere kardeşlik, barış, huzur ve refah götürdüğünü dile getirerek, Cerablus'un bugün Suriye'nin en güvenli bölgesi olduğunu vurguladı.
Bakan Albayrak, "Allah'ın izniyle yarından tezi yok nasıl Fırat Kalkanı bölgesinde sağladıysak Afrin'de de Türkiye'ye göç ettirilmek zorunda bırakılan bölge halkını tekrardan oraya yerleştirerek huzuru ve güvenliği tesis etmeyi başaracağız" diye konuştu.
"EN AZ CUMHURBAŞKANIMIZ KADAR ÇALIŞMALIYIZ"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "büyük ve güçlü Türkiye" hedefini ortaya koyduğunu belirterek, buna muhatap her bir Türk vatandaşının çok çalışması gerektiğini söyledi.
Erdoğan'ın sadece AK Parti teşkilatları için değil 81 milyonun her birisi için hedef koyduğunu dile getiren Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak kendisinin gece gündüz çalıştığını anlattı.
Albayrak, "Bu yaşında Cumhurbaşkanımız birçok gencimizden daha çok çalışıyorsa, birçok Türk vatandaşından daha çok çalışıyorsa başta gençlerimiz olmak üzere bizler en az onun kadar çalışmalıyız. Görevimiz ve vazifemiz ne ise her alanda çalışmalıyız. Büyük ve güçlü Türkiye idealine erişmek için, bu ülkenin bu yüz yılda tekrar zirveye çıkması için çok çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, 2019'un, bu yüzyılın kaderinin yeniden şekilleneceği bir tarih olacağını kaydederek, 2019'da Çekmeköy'de, İstanbul'da, tüm Türkiye'de tarih yazacaklarını bildirdi.
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