Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bir Enerji Bir Nefes Enerji Sektöründen 5 Milyon Ağaç Kampanyası" toplantısına katıldı.



Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle;

türkiye birçok ülkenin dünya ortalamasının yarısında. Çevresel sürdürülebilirlik konularında büyük bir hassasiyet sergiliyoruz. Karbon ayak izinde önemli bir adım daha atıyoruz. Bence çok enerji sektörünün küresel manadaki önemli bir tören.

Türkiye'nin enerjisi ormanlarımız ile birlikte hayat bulacak.

2017 rakamlarını dikkate aldığımız da 2018 yılında toplam 5 milyon ağaca geçeceğiz.

Son dönemde rekorlarla anılan bir sektör, bakanlık noktasında bu sadece bu yıl için başlama vuruşu olacak.

Yarın öleceğini bilsen de elindeki fidanı dik inancın evlatlarıyız. ÇEvre, hayvanların hakkını sloganla değil yüzyıllar öncesinden bugüne kanunlar ile garanti altına almış bir medeniyetin temsilcileriyiz.

Bugün vesilesi ile başta GAZBİR, PETDER, ELDER, KÖMÜRDER'in değerli başkanları ve üyeleri başta olmak üzere, tüm sürece katkı koyan herkesi tebrik ediyorum.