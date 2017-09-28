Bakan Albayrak: Gaz kapasitesi 292 milyon metreküpe ulaşacak

Enerji çeşitliliği konusunda zengin bir ülke olmadığımızı söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması konusu sanayiciler açısından da sorumluluk gerektiriyor. İşte bu sorumluluk enerjimizi en doğru ve verimli şekilde kullanmayı gerektiriyor. Bu açıdan israf edecek 1 megavat elektriğimiz, 1 metreküp doğalgazımız ve bir kuruş Türk liramız yok" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre makro politikalar için ortaya koydukları hedeflerin mikro politikalarla da desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Albayrak, "Attığımız her adımda üretici ve sanayiciyi düşünüyoruz. Beklentiler büyük. Buna yanıt vermek için çok çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK ENERJİ GEMİSİ YOLDA"
Albayrak, sadece sanayi tesislerinin yoğun olduğu bölgelerde değil, OSB harici bölgelerin ihtiyaçlarını da belirleyerek kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri belirlediklerini söyleyerek, "Sanayicilerimizin beklentilerinin başında gelen uygun maliyetli ve kesintisiz doğalgaz temini için adımlarımızı süratle attık. Dünyanın en büyük enerji gemisi yolda, geliyor inşallah" ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH ONDA DA BİRİNCİ OLACAĞIZ"
Geçen yıl ekim ayında yüzde 10'luk doğalgaz indirimiyle 2016 itibarıyla AB ülkeleri arasında haneye en ucuz doğalgaz temin eden birinci ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Albayrak, "Sanayide ise ikinciyiz. İnşallah onda da birinci olacağız" yorumunu yaptı.
"GAZ KAPASİTESİ 292 MİLYON METREKÜPE ULAŞACAK"
Berat Albayrak, 2016 yılında ulusal sisteme günlük azami doğalgaz girişinin 2015'e göre 35 milyon metreküp artarak 190 milyon metreküpten 225 milyon metreküpe çıktığını ifade etti. Tüm kaynakların geliştirilerek tüm Türkiye'ye 1 yıl içerisinde bastıkları gaz kapasitesinin geçen yıl sonu 190 milyon metreküpten 225 milyon metreküpe çıktığını belirten Albayrak, 2017 yıl sonunda ise 2016'ya göre, 68 milyon metreküp artarak, 293 milyon metreküpe ulaşacağını kaydetti.
Bakan Albayrak, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile birlikte kazanan sanayicilerin ödüllerini taktim etti.
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