Bakan Albayrak'tan 'Anneler Günü' mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kendi Twitter adresinden tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.



Albayrak, "Yüreklerimizi sonsuz sevgileri, şefkatleri ve engin merhametleri ile kuşatan, karşılıksız sevginin, bağlılığın ve fedakârlığın en güzel abidesi olan annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 13, 2018