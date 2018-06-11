NTV ekranlarında yayınlanan programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, gençlerin sorularını yanıtlıyor. Berat Albayrak, "15 Temmuz Türkiye tarihi için bir kırılmadır. Sınır ötesi süreç başladı, Kandil işi bitti artık." dedi.

"NÜKLEER KONUSUNDAN BİLE DAHA ÖNEMLİ BİR KONU"

"2 yıldır bor üzerine ince bir siyaset yürüttük." diyen Albayrak, "Teknoloji ve trende sahip olmazsanız sadece pazar olursunuz. Boru işleyerek katma değeri yüksek ürünlere döndüreceğiz. Bor konusu nükleer konusundan bile daha önemli bir konudur." ifadesini kullandı.