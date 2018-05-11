Bakan Albayrak: TANAP'ı 12 Haziran'da devreye alıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileriyle bir araya geldi. Albayrak, burada yaptığı konuşmada, TANAP projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "TANAP projesini 12 Haziran'da devreye alıyoruz" dedi.

Albayrak, Akdeniz'de de bu yaz ilk derin deniz sondajının gerçekleştirileceğini söyledi.

Daha önce TANAP projesinin 30 Haziran'da devreye alınacağı açıklanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

TANAP NEDİR?

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), projesinin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.

TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacak. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacak.

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılmak üzere sayı ve nitelikleri aşağıda belirtilen yer üstü tesislerinden oluşuyor

7 adet kompresör istasyonu,

4 adet ölçüm istasyonu,

11 adet pig istasyonu,

49 adet blok vana istasyonu ve Türkiye’deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu