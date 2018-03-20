Bakan Arslan'dan 'havalimanı projeleri' açıklaması

Bakan Arslan yaptığı açıklamada, ulaştırma sisteminin en önemli dişlilerinden biri olan havacılığın gelişmesi için 2003'ten bu yana köklü adımlar atıldığını söyledi. Bütçe dışında alternatif finans modeli olan kamu-özel iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen projelerle özel sektörün sivil havacılıkta önünün açıldığına işaret eden Arslan, seyahat maliyetlerinde düşüş yaşanırken, havayolunun "halkın yolu" olmasının sağlandığını dile getirdi.

Aktif havalimanı sayısının yurtiçinde 55'e çıktığını belirten Arslan, "Rize- Artvin, Yozgat, Bayburt- Gümüşhane (Salyazı), Karaman, İzmir Çeşme-Alaçatı, Batı Antalya, Çukurova ve Tokat havalimanlarının da yapımı için adımlar atıldı" diye konuştu.

Arslan, Rize-Artvin ve Çukurova havalimanlarının alt yapı inşaatlarının sürdüğüne dikkati çekerek, bu yıl ihalesi yapılan Yozgat Havalimanı'nda da sürecin devam ettiğini ifade etti. Bayburt-Gümüşhane (Salyazı) Havalimanı'nda yer tesliminin yapıldığını, Tokat Havalimanı'nda mali tekliflerin alınması aşamasına gelindiğini bildiren Arslan, Karaman Havalimanı'nın da bu yıl içinde ihalesinin yapılacağını belirtti.

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılacak İzmir Çeşme-Alaçatı Havalimanı için 20 Nisan'da ihale yapılacağını aktaran Arslan, yine YİD modeliyle inşa edilecek Batı Antalya Havalimanı için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

"TEKLİFLER HAFTAYA ALINMAYA BAŞLAYACAK"



Bakan Arslan, Çukurova Havalimanı'nın altyapı inşaatının bu yıl içinde biteceğini ve üst yapı için de gelecek hafta tekliflerin alınmaya başlanacağını söyledi. Tokat Havalimanı'nda ise altyapı için ihaleye çıktıklarının dile getiren Arslan, teknik değerlendirme çalışmalarının tamamlandığını, mali teklifleri alma aşamasına geldiklerini bildirdi. Arslan, yurtiçinde havayolunu kullanan vatandaşların ve yabancı konukların yüzde 90'ının karayoluyla en fazla 100 kilometre yol alarak herhangi bir havalimanına erişebildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2023'e kadar yapımı tamamlanacak Rize-Artvin, Karaman, Bayburt-Gümüşhane, Yozgat, İzmir Çeşme, Batı Antalya, Çukurova ve Tokat havalimanlarıyla havayolunu yurt içinde kullananların tamamı, 100 kilometre mesafe katederek herhangi bir havalimanına ulaşabilecek."