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Bir tek gece uçuşu için ışıklandırılması ve enerji verilmesi gerekiyordu ki onu da yaptık. Enerji verildi, herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Şu anda 24 saatlik periyotta o piste uçak inebilir hale geldi. 'Sayın Cumhurbaşkanımız ilk uçuşu yapabilir mi?' diye teklifimiz vardı ancak uçak hazır olduğu halde böyle bir organizasyon gerçekleşmedi.