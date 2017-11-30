Bakan Arslan şehir içi ticari araç sahiplerini uyardı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karayolları Genel Müdürlüğünün 2017 Yılında Alınan Makineleri Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, ticari araçlarla ilgili kar lastiği takma zorunluluğunun yarından itibaren başlayacağını belirtti.



Uluslararası standartlara uygun geliştirilmiş sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yol yapımına öncelik verdiklerini vurgulayan Arslan, bu konuda ciddi mesafe aldıklarını ifade etti.



Bugün birbirine bölünmüş yollarla bağlanan 76 il olduğunu anlatan Arslan, "Bunu 81 ile çıkarmak konusunda çalışmalarımız önemli, 2 yıl içerisinde yani 2019'da 81 ili birbirine bağlamış olacağız" dedi.

Bakan Arslan, "Bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi başarılı bir performans göstererek insanımızın hayatını kolaylaştıracağız, bütün yollarımızı açık tutacağız. Olağanüstü bir kar yağışı olursa vatandaşımızı doğru bilgilendirerek yanlış lastiklerle yanlış araçların yola çıkıp, yolu kapatmamasını İçişleri Bakanlığı, emniyet güçlerimizle koordineli şekilde engelleyeceğiz" dedi.



Ticari araçlarla ilgili kar lastiği takma zorunluluğunun yarından itibaren başlayacağını hatırlatan Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ancak eğer şehir içinde çalışıyorlarsa bu ticari araçlar, bunlarla ilgili kar lastiği takma ve çıkarma sürelerini Valiliklere bıraktık. Şehirler arası çalışıyorsa yarından itibaren takacak ancak şehir içinde çalışıyorsa Valiliklerin belirleyeceği tarihlerde takacak. Diğer sürücülerden de istirhamımız, zorunluluk olmasına bakmadan, kışın daha rahat etmeleri, kazaya belaya karışmamaları, can ve mal emniyetini sağlamaları adına kar lastiği taksınlar. 'Bir şey olmaz, ben yolda kalmam' demesinler, arkadaşlarımızın, emniyet birimlerinin uyarılarını da dikkate alsınlar ve tedbirli olsunlar."

"BU KIŞ 480 BİN TON TUZ KULLANACAĞIZ"



Arslan, yolları açmak kadar bu yolların kullanılır kılınmasının da önem arz ettiğini, 365 gün kar kış demeden yolları açık tutmak gerektiğini, Karayolları Genel Müdürlüğünün makine parkının güçlü olması için de çok önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Türkiye'de 412 karla mücadele merkezi olduğuna dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

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Ticari araçlar

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"Bu dönemde 7 bin 994 adet makine ve ekipmanı sağladık. 12 bine yaklaşan önemli bir makine parkımız var. Bugün 809 aracı bu kış sezonunda, makine parkında hizmete aldık. Bunların içerisinde 46 farklı türde makina ve ilk defa hizmete alacağımız ve çalışmalarımızı daha da kolaylaştıracak çok daha donanımlı ekipmanımız var. Özellikle kış aylarında dağ yollarının, köprülerin kardan temizlenmiş olması, buzlanmanın engellenmesi adına yapılacak çalışmalar önemli. Bugün filoya katacağımız 809 araçla birlikte bölgemizin ihtiyacı olan, kış şartlarındaki mücadeleyi kolaylaştıracak çalışmayı da gerçekleştirmiş olacağız. Bu kış, 480 bin ton tuz, 380 bin metreküp agrega kullanacağız. 9 bin 700 çalışma arkadaşımız 7 gün 24 saat yolların açık olması adına ülkenin her yerinde hizmet edecek."