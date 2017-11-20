Bakan Arslan: Türkiye'nin e-ticaret hedefi 50 milyar TL. Türkiye e-ticaret pazar büyüklüğü

Bakan Ahmet Arslan, dünya ticaretinin geleceği olarak e-ticaret'in adlandırılabileceğini belirterek, yarım asırlık geçmişi bulunan internetin, özellikle son 10-15 yılda alışkanlık, bağımlılık ve zorunlulukları değiştiren ve dönüştüren yeni bir yaşam tarzı haline geldiğini söyledi.
İnternet kullanımının hızla yaygınlaştığını ve 7.5 milyarlık dünya nüfusunun 3.8 milyarının internet kullanabilir olduğunu belirten Bakan Arslan, bir yılda internet kullanan insan sayısının ortalama yüzde 10 oranında artış gösterdiğini kaydetti.
Bu artışın nedeni olarak internetin sınırsız olanaklara sahip olmasını gösteren Arslan, "İnternet etkin bir iletişim aracı olduğu kadar eşsiz bir kütüphane özelliği de taşıyor. Hızlı, zaman tasarrufu sağlıyor ve kolay kullanıma sahip. Hatta en çok kullanıldığı alan itibarıyla da ticaret ve finansal piyasaların vazgeçilmez unsuru" dedi.
1.61 MİLYAR E-TİCARET KULLANICISI
Bakan Arslan, 90'lı yıllarda elektronik ortamda e-ticaret başladığında, kişiden kişiye satış söz konusuyken bugün, e-ticaret'te yakınsama ile tüketici, tedarikçi, satıcı, banka, dağıtım şirketinin aynı ortamda karşı karşıya geldiğine dikkat çekti.
Her gün e-ticaret hacminin arttığı, firmaların reklam harcamalarının yüzde 15'ini elektronik medyaya yönelttiğini dile getiren Arslan, bu oranın her geçen gün yükseldiğini de söyledi.
Global dijital istatistiklerine göre dünyada 1.61 milyar kişinin e-ticaret kullanıcısı olduğunu belirten Arslan, "Bu nedenle bilişim çağı olarak adlandırdığımız bu çağda, e-ticaret olanaklarını göz ardı etmek ya da ikinci plana atmak gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.
DÜNYANIN HER NOKTASI PAZAR VE YATIRIM ALANI
E-ticaret altyapısının, dünyanın her noktasını pazar ve yatırım alanı haline getirdiğine ve dünyanın her bölgesinin yatırım yapılacak yer olduğuna dikkati çeken Bakan Arslan, şöyle konuştu:
"İnternet, her girişimciyi normal şartlar altında eşit kıldığı bir dünya yarattı. İş artık bilişim teknolojilerini kullananın, bilgiyi üretime dönüştürenin harcı oldu. Artık e-ticaret son yıllardaki gelişimi ile küresel ekonomi için büyük önem arz eder hale geldi. Bir günde milyarlarca dolarlık alışverişin yapıldığı büyük bir sektör oldu. Daha geçtiğimiz hafta ülkemiz e-ticaret platformlarından bir tanesi, sadece 24 saate 140 milyon liralık satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Dikkatinizi çekiyorum, irili ufaklı binlerce e-ticaret sitesi bulunan ülkemizde sadece bir e-ticaret sitesinden bahsediyorum."
24 SAATTE 25.3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ
Çin merkezli, dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından birinin geçen 11 Kasım'da 'Bekarlar Günü' kampanyasıyla 24 saatte yaptığı satışın 25.3 milyar dolar olduğunu kaydeden Bakan Arslan, şöyle dedi:
"Birçok ülkenin gayrisafi milli hasılasından bile büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Bir günde bu kadar büyük satış yapabilecek bırakın marketi, fabrika, hatta şehir var mı? Hatta dünyanın en büyük ülkelerinde bile bir günde yapılan alışveriş değeri bu rakamın yanından bile geçmiyor. Hatta yine 11 Kasım'da bir diğer Çinli e-ticaret platformunun satış rakamı 19 milyar dolar. Bu kadar büyük rakamların döndüğü sektör, direkt veya dolaylı da olsa üreticiyi etkiliyor, hammadde satıcısını etkiliyor, pazarlamacıyı etkiliyor, bankaları etkiliyor, tüketiciyi ve ürünü taşıyanı etkiliyor."
DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ÇİN VE ABD
Çin E-Ticaret Araştırma Merkezi (CECR) tarafından yayımlanan rapora göre, 2015 yılında Çin'de 2.5 milyondan fazla kişinin doğrudan e-ticaret alanında, 18 milyon kişinin ise ulaşım gibi ilgili hizmetlerde istihdam edildiğini anlatan Bakan Arslan, "Altyapılardaki gelişme de o ülkedeki e-ticaret'i etkiliyor. E-ticaret de özellikle hizmet sektörünü büyütüyor. İnternet altyapısı ile birlikte taşımacılık altyapınız ne kadar gelişirse e-ticaretin gelişimi de o kadar hızlı oluyor. Haberleşme ve özellikle de taşımacılık alanında tüm modları bir arada geliştiren Çin, ABD, İngiltere, Japonya ve Almanya dünyanın en gelişmiş e-ticaret sektörüne sahip ülkeleri. Bu noktada ülkemizde haberleşme ve taşımacılık altyapısında yaşanan muazzam gelişme de ülkemiz e-ticaretinde kendini gösteriyor."
2017 HEDEFİ 50 MİLYAR TL
Türkiye'nin 2015 yılında 25 milyar liraya yaklaşan e-ticaret cirosunun 2016'da yüzde 20'nin üzerinde artışla 30 milyar lirayı geçtiğini söyleyen Bakan Arslan, ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımın 15 yılda 362 milyar lirayı geçtiğini kaydetti. Son 15 yılda ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanlarında yapılan yatırımları anlatan Bakan Arslan, şöyle devam etti:
AŞILMASI GEREKEN ÇOK ENGEL VAR
UPU Genel Sekreteri Bishar Hüssein de üst düzey katılımın olduğu bu konferansa davet edildikleri için teşekkür etti. Konferansta konuşulanların Dünya Posta Birliği'nin gündeminin merkezinde olduğunu belirten Bissar Hussein, şöyle konuştu:
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